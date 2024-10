Respirando Capoeira Angola tem abertura no Corredor Central da Cidade Universitária

Entre hoje, 18, e 20 de outubro, será realizada a 25ª edição do evento Respirando Capoeira Angola, como parte do projeto de extensão realizado na Universidade sobre o estilo mais tradicional de capoeira. O grupo é dirigido pelo Mestre Pequeno, pioneiro desta modalidade em Mato Grosso do Sul.

“São 15 anos que a gente tem uma parceria com a UFMS, que a gente vem trazendo os estudantes para participar. A integração entre o projeto que a gente tem com crianças e os estudantes da Universidade é uma coisa bem interessante”, ressalta o Mestre Pequeno.

A programação inclui palestras, rodas de capoeira e samba de roda, com vagas limitadas e inscrição no valor de R$ 150. “Vamos falar sobre a importância da mulher na capoeira. Vamos ter palestras com mestres de outros estados e todas as pessoas que são capoeiristas estão convidadas”, reforça o coordenador do evento. Entre os participantes confirmados estão os mestres Jogo de Dentro, Plínio, Tapete e a treinel Sinhá.

De forma gratuita e aberta à comunidade, o evento irá promover uma roda de capoeira e samba de roda nesta sexta-feira, a partir das 19h, no Corredor Central, da Cidade Universitária.

Com informações da UFMS.

