Homem é preso por armazenamento de vídeos de pornografia Infanto-juvenil em Corumbá

Na manhã de hoje (18), a Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá cumpriu um mandado de busca e apreensão referente a um procedimento policial que investiga a prática de estupro qualificado e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente.

Por volta das 6h30, a equipe policial se deslocou até o endereço do alvo, no bairro Popular Nova. O suspeito, de 31 anos, forneceu seu aparelho celular para análise.

Durante a verificação do aparelho celular, o delegado titular da Especializada localizou em uma pasta oculta, fotografias e vídeos com cenas de pornografia envolvendo adolescentes. Além disso, ao vasculhar o perfil do Instagram do investigado foram descobertas conversas nas quais o suspeito aliciava adolescentes a enviarem fotos e vídeos pornográficos em troca de pagamento via PIX.

A polícia deu voz de prisão ao homem. Ele foi conduzido à DAIJI para os procedimentos legais cabíveis.

