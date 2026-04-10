Funsat oferece 1.465 vagas de emprego nesta sexta-feira (10)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta sexta-feira (10), 1.465 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades contemplam diferentes áreas e perfis, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as vagas disponíveis estão ajudante de carga e descarga de mercadorias (47), auxiliar de limpeza (180), operador de caixa (378), operador de telemarketing ativo (25), promotor de vendas (6) e trabalhador de extração florestal (20).

Para quem não possui experiência, há 1.077 vagas de perfil aberto, com oportunidades para funções como auxiliar de serviços de manutenção (35), camareira (4), frentista (5) e repositor de mercadorias (58), entre outras.

Já para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 12 vagas nas funções de ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de limpeza, empacotador à mão, porteiro e repositor de mercadorias.

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

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