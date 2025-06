Em residência, polícia apreende mais de 7 mil maços de cigarros de origem estrangeira

No local, a polícia onde flagrou um homem de 34 anos descarregando diversos pacotes de cigarros na varanda do imóvel.

Na última quarta-feira (10), a polícia apreendeu mais de 7 mil maços de cigarros de origem estrangeiras em uma resdiência após uma denúncia na cidade de Nova Andradina.

Segundo a polícia, a denúncia anônima informou que um indivíduo estaria descarregando grande quantidade de cigarros, possivelmente oriundos de contrabando, em uma residência localizada na Rua Elzio Gonçalves Dias.

No local, a polícia onde flagrou um homem de 34 anos descarregando diversos pacotes de cigarros na varanda do imóvel. Na contagem da carga, foi somado 749 pacotes, equivalentes a 7.490 maços de cigarros de procedência estrangeira, sem qualquer documentação fiscal.

A apreensão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. A população também pod enviar denúncia à polícia para crimes do tipo.

