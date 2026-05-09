Frente fria provoca chuva e derruba temperaturas em Mato Grosso do Sul neste sábado

A chegada da primeira frente fria intensa de 2026 deve mudar completamente o tempo em Mato Grosso do Sul neste sábado (9). Após dias de calor e tempo seco, o Estado entra em um período de instabilidade marcado por chuvas, trovoadas, ventos fortes e queda acentuada nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudoeste.

Segundo previsões meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e de centros de monitoramento climático, a frente fria avança sobre o Estado acompanhada de muitas nuvens, possibilidade de temporais isolados e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h em algumas regiões. Há também risco pontual de granizo.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 11°C e máxima de 21°C, com céu encoberto, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Já no domingo (10), Dia das Mães, os termômetros devem cair ainda mais, podendo atingir 9°C na Capital.

Na região sul do Estado, o frio será mais intenso. Em Dourados, a temperatura deve variar entre 9°C e 18°C. Em Mundo Novo, os termômetros podem marcar mínima de 7°C e máxima de 16°C, com previsão de chuva e ventos moderados.

Já em Sonora, no norte do Estado, a previsão aponta mínima de 14°C e máxima de 24°C. Em Chapadão do Sul, os termômetros devem oscilar entre 13°C e 22°C, com possibilidade de chuva isolada durante a tarde. Na região sudoeste, Nioaque deve registrar mínima de 10°C e máxima de 19°C. Em Bataguassu, a previsão é de temperaturas entre 12°C e 22°C.

No centro-norte do Estado, São Gabriel do Oeste terá mínima de 13°C e máxima de 23°C. Já em Anastácio, os termômetros devem variar entre 11°C e 21°C. Na região pantaneira, Ladário deve registrar mínima de 12°C e máxima de 20°C, com previsão de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

O Inmet mantém alerta de perigo potencial para chuvas intensas em grande parte de Mato Grosso do Sul. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e redobrar a atenção em casos de descargas elétricas e ventos fortes.

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