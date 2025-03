Velório do Pastor Dionísio acontecerá a partir das 19h na sede da Assembleia de Deus Missões

O velório do Pastor Antônio Dionízio da Silva, presidente da Igreja Assembleia de Deus Missões, começará às 19h desta terça-feira (25) na sede da igreja, localizada na avenida Brilhante, 1408, na Capital. Ele liderava a igreja, fundada em 1944, desde junho de 1991. Antônio Dionízio, que lutava contra um câncer, completou 75 anos há quatro dias.

Dionízio deixa três filhos e netos. Entre os filhos, está o ex-vereador e ex-deputado federal Elizeu Dionízio, que seguiu o caminho da política. A atuação de Elizeu aproximou o pastor do cenário eleitoral em Mato Grosso do Sul. Durante esse período, a Assembleia de Deus Missões chegou a ter representantes na Câmara dos Deputados e na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Assembleia de Deus Missões é uma das maiores igrejas de Mato Grosso do Sul, com templos espalhados em quase todos os municípios do estado. Entre os membros estão a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e o esposo, o deputado Lídio Lopes. Ambos prestaram homenagem ao pastor nas redes sociais.

“Campo Grande amanheceu mais triste nesta terça-feira. Me despeço hoje do Pastor Antonio Dionizio, um líder de fé inabalável. Seu legado de dedicação ao Evangelho, compromisso e serviço à nossa cidade permanecerá vivo”, diz trecho da postagem de Adriane.

O sepultamento está marcado para às 10h de quarta-feira (26) no cemitério Parque das Primaveras, na avenida Senador Filinto Müller, 2211, no Jardim Parati, em Campo Grande.

