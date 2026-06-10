Sete em cada dez municípios de MS avançam no planejamento contra mudanças climáticas

Estado alcançou 70,9% de adesão às Agendas Locais do Roadmap Território Carbono Neutro

Mais de 70% dos municípios de Mato Grosso do Sul já possuem planejamento climático estruturado**, segundo dados apresentados durante o IV Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, realizado em Bonito. Ao todo, 56 das 79 cidades do Estado elaboraram suas Agendas Locais dentro da metodologia do RTCN (Roadmap Território Carbono Neutro).

Os resultados também mostram que 76 municípios já tiveram o Rating submetido, o que representa uma cobertura de 96,2% em Mato Grosso do Sul. A metodologia busca fortalecer a capacidade das prefeituras para planejar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além de facilitar o acesso a fontes de financiamento nacionais e internacionais.

O RTCN foi desenvolvido para apoiar os municípios na construção de uma governança climática mais eficiente, promovendo a integração entre planejamento, gestão pública e captação de recursos.

A metodologia é baseada em três pilares: classificação dos municípios conforme sua capacidade de planejamento e gestão, por meio do Rating; construção de Agendas Locais; e mobilização de recursos para viabilizar projetos climáticos.

Para o secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Artur Falcette, a iniciativa reforça o protagonismo de Mato Grosso do Sul na construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

“Mato Grosso do Sul tem construído uma agenda climática sólida, baseada em planejamento, governança e participação dos municípios. O Roadmap Território Carbono Neutro é uma ferramenta estratégica porque aproxima os gestores locais das oportunidades de financiamento e fortalece a capacidade dos municípios de implementar ações concretas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas”, destacou.

Os resultados também evidenciam a evolução de diversos municípios ao longo dos ciclos de avaliação. Cidades como Glória de Dourados, Chapadão do Sul e Deodápolis registraram avanços significativos em indicadores relacionados à gestão territorial, mudanças climáticas, capacidade administrativa, governança e ambiente de negócios.

Segundo Ana Trevelin, Mato Grosso do Sul se destaca nacionalmente pela adesão dos municípios à metodologia.

“Hoje temos mais de 96% dos municípios com o Rating submetido e mais de 70% com Agendas Locais estruturadas. Isso demonstra o compromisso das lideranças locais com a construção de uma agenda climática consistente e preparada para captar investimentos”, afirmou.

Entre os próximos passos da iniciativa estão a implementação de 30 Planos de Adaptação Climática, reuniões com prefeitos de sete estados que já aplicam a metodologia e a otimização da plataforma para ampliar o chamado “matching climático”, mecanismo que conecta projetos a financiadores.

A proposta está alinhada ao compromisso de Mato Grosso do Sul de se consolidar como referência nacional em desenvolvimento sustentável, conciliando crescimento econômico, conservação ambiental e inclusão social por meio de políticas públicas inovadoras e integradas.

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