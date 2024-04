Queima do Alho em Costa Rica está com inscrições abertas

As inscrições para a Queima do Alho em Costa Rica abriram hoje e vão até o dia 03 de maio. A festa típica da cidade está em sua 8º edição e será realizada no Parque de Exposições Laerte Paes Coelho a partir das 08h no dia 12 de maio de 2024, aniversário do município.

Regras

As equipes terão três horas para preparar os pratos. Durante a prova, apenas os três integrantes de cada equipe poderão permanecer em suas cozinhas. Os jugadores avaliarão o local de preparação do alimento. Para conferir as regras na íntegra acesse o edital com o regulamento

As equipes, formadas por no máximo três pessoas, deverão se inscrever na Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura (SEMTMA), entre os dias 08 de abril e 03 de maio de 2024, das 7h às 13h. Cada equipe receberá um kit de alimentos contendo carne fraldinha ou ponta de peito, arroz, cebola, alho, óleo, feijão, pele de porco (toucinho), farinha de mandioca e sal. Além disso, as comitivas devem trazer seu próprio fogão de chão e utensílios de cozinha, sendo fornecida pela comissão organizadora a lenha necessária.

Os pratos julgados serão o arroz carreteiro, o feijão gordo e a paçoca de carne seca no pilão, que devem ser preparados no ato da prova. Será permitido o uso de temperos e condimentos industrializados ou não perecíveis da época dos tropeiros.

A avaliação das comitivas será realizada levando em consideração critérios como o sabor dos pratos, a organização da barraca, a higiene, a originalidade, a animação da comitiva, entre outros. Os juízes atribuirão pontos para cada categoria e, ao final, as notas serão apuradas para determinar os vencedores.

A premiação do evento será realizada no dia 12 de maio de 2024, após a divulgação do resultado final. O primeiro lugar receberá R$ 5 mil, troféu e os demais colocados também serão premiados com valores em dinheiro e troféus.

É importante destacar que o evento será realizado de forma responsável, seguindo todas as normas de segurança e saúde vigentes. Além disso, serão aplicadas penalidades para comitivas que se envolverem em brigas ou desperdiçarem alimentos.

A Queima do alho

A queima do alho é um tradição culinária típica dos tropeiros e por meio desse evento tenta-se manter viva a tradição da forma de cozinhar que remete aos tempos em que os peões de boiadeiro percorriam longas distâncias em suas viagens.

A queima do alho recebe esse nome devido à forma como os pratos são preparados: em cozinhas improvisadas, com utilização de utensílios rudimentares e muito sabor. As comidas dos tropeiros precisavam ser duráveis para aguentar as longas jornadas, por isso eram secas e com uso abundante de gordura para garantir energia aos viajantes. Feijão, toucinho, torresmo, carne seca, paçoca e farinha de mandioca eram os principais alimentos utilizados.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.