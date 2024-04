Tarifa zero no transporte coletivo urbano será debatido em Audiência Pública na sexta-feira

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta sexta-feira (12), às 9 horas, Audiência Pública para discutir sobre a tarifa zero no transporte coletivo urbano do município.

O debate está sendo convocado pela Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, composta pelos vereadores Prof. André Luis (presidente), Luiza Ribeiro (vice), Tabosa, William Maksoud e Dr. Sandro Benites.

A Audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão n. 1600, bairro Jatiúca Park e terá transmissão ao vivo pelo canal aberto da TV Câmara (canal 7.3) e pelas redes sociais (Facebook e Youtube).

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande

