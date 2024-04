Atendimentos do Castramóvel de abril são divulgados pela vigilância em saúde de Costa Rica

Durante o mês de março foram realizadas 68 procedimentos de castrações. É necessário agendamento em unidades de saúde ou telefone paro o pet realizar a castração

O Cronograma de atendimentos para esse mês de abril da unidade móvel de atenção à saúde animal, o Castramóvel, foi divulgado para o mês de abril primeira semana de maio.

Apenas somente cães e gatos machos com mais de seis meses de idade. Os procedimentos serão feitos mediante a agendamento na recepção das Unidades de Saúde por telefone ou de forma presencial. O veículo realizará os atendimentos nas Unidades de Saúde dos bairros.

A castração é uma medida que os tutores devem buscar para seus pets, já que ajuda no controle de natalidade, combate os maus tratos e abondono de animais.

Confira as datas de atendimento em cada unidade de saúde e o telefone para contato:

01 a 05/04 – ESF VALE DO AMANHECER / 9-9958-4250.

08 a 12/04 – ESF SONHO MEU III / (67) 9-9660-5795;

15 a 19/04 – ESF CENTRAL / (67) 9-9630-4224;

22 a 26/04 – ESF VILA NUNES / (67) 3247-6960;

29/04 a 03/05 – ESF SÃO FRANCISCO / 3247-6915 ou 9-9615-6350;

O calendário poderá sofrer alterações conforme a demanda de atendimentos.

