Celebrando a brasilidade, a 10ª edição da Acolhida UCDB foi realizada nesta terça

Em sua 10ª edição, a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) realizou, nesta terça-feira (24), sua já tradicional Acolhida, momento de confraternização e interação entre alunos calouros e veteranos, professores, equipe pedagógica e administrativa. Com o tema “Só tem no Brasil”, este ano os participantes foram convidados a celebrar a brasilidade com ícones e personagens que só existem no nosso país, como o cachorro caramelo, piscina de plástico e espetinho, bem como memes virais da internet.

Reunindo toda a comunidade acadêmica no Pátio UCDB, o dia foi de descontração, com atividades e jogos, bem como com a distribuição de pipoca e algodão-doce, sempre exaltando o caráter salesiano da valorização da juventude. Ao jornal O Estado, o reitor da instituição, Pe. Hermenegildo Conceição Silva explicou a importância de proporcionar momentos como esses para os alunos no começo do ano letivo.

“Essa é a 10ª edição da Acolhida UCDB, um momento especial e de unidade, uma confraternização de família. O tema foi escolhido para trazermos regionais que só nós temos, especialmente agora que se aproxima a Copa do Mundo. Aqui as pessoas podem se envolver, partilhar e se encontrar, tudo isso se unindo e dialogando com a realidade ao nosso redor”, pontuou.

A professora dos cursos de Educação Física e Pedagogia, Cláudia Diniz reforçou a importância deste momento, afirmando que é uma oportunidade de acolher os alunos e celebrar mais um ano de trabalho que se inicia.

“É um momento extremamente relevante porque é um momento de acolher, de alegria e de mostrar a nossa identidade. Eu participei de todas as acolhidas e sempre fica aquela expectativa para o momento de escolher a temática”, disse a docente, fantasiada de cangaceira, representando este fenômeno que “Só tem no Brasil”.

Veteranos e calouros

A festa, que pela manhã foi realizada a partir das 9h e, à noite, a partir das 20h20, contou com a participação massiva dos acadêmicos veteranos e calouros, que aproveitaram cada ativação e brincadeira, que serão levadas na memória durante o curso.

Veterana no curso de Medicina Veterinária, Pâmela Santana, de 21 anos, disse que momentos de confraternização da universidade são comuns e, junto com suas amigas, faz questão de participar de todos.

“É uma coisa diferente na universidade e toda vez que tem alguma coisa, a gente participa. Acho que é um momento de interação entre todos e entre os cursos também”, destacou.

Já Isabela Barbosa, de 20 anos, aproveitou a oficina de pulseiras artesanais para confeccionar uma lembrança desse dia, que irá guardar como um presente pessoal.

“Acho que dessa forma, a gente consegue marcar esse dia. Essa pulseira, por exemplo, depois que eu usar, vou guardar em uma caixinha de memórias que eu tenho, para lembrar desse dia e do meu curso. É muito legal ser recebido assim”, disse.

Membro da Pastoral, Rafaela Vilalva, explica que o papel deste setor da UCDB, que é responsável por trabalhar com a religiosidade juntos aos alunos e funcionários, é dar suporte nos momentos difíceis, mas também trazer o caráter salesiano da alegria entre os jovens para as atividades da instituição.

“Estamos aqui para dar apoio sempre. Hoje, trazemos algumas atividades, como o ping-pong e essa oficina de pulseiras, com a intenção de dar uma quebrada no medo, na tensão. Sempre estamos por aqui para apoiar nos dias de provas, nas dúvidas profissionais e proporcionar a alegria, que é um caráter salesiano”, pontuou.

Para dar ainda mais significado para este dia, a Leau (Liga Esportiva das Atléticas da UCDB) organizou uma arrecadação de alimentos não-perecíveis que serão direcionados para quem mais precisa, formando uma corrente de união que só o brasileiro sabe fazer.

Por Ana Clara Julião

