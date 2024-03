Quatro postos de saúde abrem hoje para campanha de multivacinação em Corumbá

Neste sábado(23), acontece a campanha de multivacinação em quatro unidades de saúde da cidade. A população corumbaense poderá se vacinar contra a gripe, além dos demais imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A vacina contra a gripe é para todos os grupos prioritários, de acordo com Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Confira abaixo as unidades de saúde abertas em Corumbá:

08h às 13 horas – Centro de Saúde da Ladeira Dr Moysés dos Reis Amaral (ladeira Cunha e Cruz, s/n°, Centro); UBS ‘Enfermeira Simone Maia Pontes Flores’ (rua José de Barros Maciel esquina com a rua Luiz Feitosa Rodrigues, no bairro Guatós); UBS Ênio Cunha II (alameda Laranjeiras, 170, Dom Bosco)

08h às 12 horas – UBS Angélica Anache (alameda Dona Antônia, s/n°, Cristo Redentor)

