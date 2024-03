Duas unidades de saúde e ação itinerante realizam plantão de vacinação neste sábado na Capital

Neste sábado(23), os campo-grandenses terão mais uma uma oporutnidade de atualizar as vacinas. N capital, acontece um plantão de vacinação em duas unidades de saúde e uma ação itinerante no shopping central.

Serão disponibilizadas, todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a Gripe e Covid-19. A exceção é para as vacinas que possuem cronograma específico, como a BCG e a Dengue.

As unidades que farão o plantão são a UBS Coronel Antonino e a USF Santa Emília e estarão abertas das 7h às 17h. Já a ação itinerante no Pátio Central Shopping será de 9h às 16h.

Vacinação da Gripe

O primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde a Campo Grande contém 35.170 doses da vacina contra a Gripe. A expectativa é vacinar 90% do público prioritário, um total de 300 mil pessoas;

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global. Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Grupos prioritários



Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Pessoas de 60 e mais; Gestantes; Puérperas; Indígenas vivendo fora de terra indígena; Indígenas vivendo em terra indígena; Trabalhadores de saúde; Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos); Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos); População privada de liberdade (18 anos e mais)

Funcionário do sistema de privação de liberdade; Comorbidades; Professores; Pessoas em situação de rua; Forças de segurança e salvamento; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários;

Vacinação Covid



As informações a respeito dos públicos para a vacinação da Covid-19 podem ser consultadas no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

Leia Mais