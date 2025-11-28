Quatro cidades de Mato Grosso do Sul entram na lista das melhores do Brasil em 2025, segundo ranking nacional

Mato Grosso do Sul tem quatro municípios entre as 50 melhores cidades do Brasil em 2025, de acordo com levantamento da Veja Negócios em parceria com a agência de classificação de riscos Austin Rating. Entraram no ranking Campo Grande, Três Lagoas, Nova Andradina e Maracaju, entre 5.570 cidades avaliadas.

O estudo analisou 253 indicadores distribuídos em quatro pilares: Fiscal, Econômico, Social e Digital. A Capital sul-mato-grossense aparece entre as melhores mesmo após enfrentar um quadro fiscal crítico, que levou o município a acionar um plano emergencial por comprometer 99,94% da arrecadação.

Desempenho por categoria

Área Fiscal

Três Lagoas: 31ª posição entre cidades de médio porte.

Nova Andradina: 39ª posição entre cidades de pequeno porte.

Desempenho Econômico

Campo Grande: 32º lugar no índice geral e 31º entre cidades de grande porte.

Três Lagoas: 16ª posição entre cidades de médio porte.

Maracaju: 11º lugar entre municípios de pequeno porte.

Indicadores Sociais

Campo Grande: 48ª posição entre municípios de grande porte.

Indicadores Digitais

Nenhum município de Mato Grosso do Sul aparece entre os 50 melhores nesta categoria.

Campo Grande em alta: investimentos, empregos e novos negócios

O Boletim Econômico de Campo Grande, publicado em setembro, destaca que os investimentos anunciados na Capital chegam a R$ 2,16 bilhões, com potencial de gerar 3.100 empregos diretos, principalmente nos setores imobiliário, industrial e de infraestrutura.

A cidade também se destacou na abertura de empresas: foram 454 novos negócios, o equivalente a 42,91% de todas as empresas registradas em setembro no Estado — um patamar histórico para o ambiente empresarial local.

No índice geral, o levantamento apontou as dez melhores cidades do Brasil:

A presença de quatro municípios sul-mato-grossenses reforça o avanço do Estado em áreas estratégicas como economia, gestão fiscal e desenvolvimento urbano, mesmo diante de desafios estruturais.

