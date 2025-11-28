Quatro cidades de Mato Grosso do Sul entram na lista das melhores do Brasil em 2025, segundo ranking nacional

Foto: Diogo Gonçalves

Mato Grosso do Sul tem quatro municípios entre as 50 melhores cidades do Brasil em 2025, de acordo com levantamento da Veja Negócios em parceria com a agência de classificação de riscos Austin Rating. Entraram no ranking Campo Grande, Três Lagoas, Nova Andradina e Maracaju, entre 5.570 cidades avaliadas.

O estudo analisou 253 indicadores distribuídos em quatro pilares: Fiscal, Econômico, Social e Digital. A Capital sul-mato-grossense aparece entre as melhores mesmo após enfrentar um quadro fiscal crítico, que levou o município a acionar um plano emergencial por comprometer 99,94% da arrecadação.

Desempenho por categoria

Área Fiscal

Três Lagoas: 31ª posição entre cidades de médio porte.

Nova Andradina: 39ª posição entre cidades de pequeno porte.

Desempenho Econômico

Campo Grande: 32º lugar no índice geral e 31º entre cidades de grande porte.

Três Lagoas: 16ª posição entre cidades de médio porte.

Maracaju: 11º lugar entre municípios de pequeno porte.

Indicadores Sociais

Campo Grande: 48ª posição entre municípios de grande porte.

Indicadores Digitais

Nenhum município de Mato Grosso do Sul aparece entre os 50 melhores nesta categoria.

Campo Grande em alta: investimentos, empregos e novos negócios

O Boletim Econômico de Campo Grande, publicado em setembro, destaca que os investimentos anunciados na Capital chegam a R$ 2,16 bilhões, com potencial de gerar 3.100 empregos diretos, principalmente nos setores imobiliário, industrial e de infraestrutura.

A cidade também se destacou na abertura de empresas: foram 454 novos negócios, o equivalente a 42,91% de todas as empresas registradas em setembro no Estado — um patamar histórico para o ambiente empresarial local.

No índice geral, o levantamento apontou as dez melhores cidades do Brasil:

Foto: reprodução/arte/Veja

A presença de quatro municípios sul-mato-grossenses reforça o avanço do Estado em áreas estratégicas como economia, gestão fiscal e desenvolvimento urbano, mesmo diante de desafios estruturais.

 

