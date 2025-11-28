Chef de MS recebe o Selo Made in Pantanal

Chef Henrique Soares recebe o Selo Made in Pantanal e fortalece a gastronomia regional

É com o sabor e a identidade pantaneira que o Chef Henrique Soares, da HS Gastronomia, foi honrado com o Selo Made in Pantanal, certificação concedida pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul, que reconhece negócios alinhados à cultura, identidade e sustentabilidade do bioma pantaneiro. A legitimação reforça a credibilidade do trabalho desenvolvido pelo chef, que há anos dedica sua carreira para valorizar os sabores da região de MS.

Criador do Varal Pantaneiro, técnica onde a carne é pendurada em ganchos de ferro e colocada distante do fogo, para que assim ela fique mais defumada e suculenta, Henrique trabalha nessa área, de forma exclusiva, há 10 anos. “Sou especialista em comidas exóticas, trabalho com hambúrgueres artesanais, bufê, churrasco, fogo de chão e gourmet; então, todo o universo da gastronomia voltado à carne eu estou envolvido”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

A iniciativa do Sebrae visa destacar produtos e empreendedores que mantêm vínculos reais com o Pantanal, respeitam o meio ambiente e preservam saberes tradicionais. Para obter o selo, é necessário comprovar a origem dos produtos, atuar de forma formalizada e representar segmentos como gastronomia, artesanato e moda autoral.

Henrique comemorou o reconhecimento. “Temos a alma do Pantanal e, com esse apoio, rompemos barreiras para enfrentar desafios ao nível local, nacional e global. O selo fortalece nossa história e abre portas para novos mercados”, afirma o chef.

“É um selo que reconhece as empresas que valorizam e que levam o nome da gastronomia para o Brasil todo, quem sabe ainda rompendo fronteiras do país. É algo muito importante, é uma chancela que eleva o meu trabalho no meu dia a dia e também aumenta a minha responsabilidade de estar sempre inovando, criando, entregando a mais alta gastronomia regional para todo mundo. É algo que muito me orgulha e valoriza cada vez mais o nosso trabalho”, complementa.

Inovação nos sabores

Chef e master griller, Henrique construiu sua trajetória com base nas tradições do churrasco pantaneiro, aperfeiçoando técnicas de fogo e lenha e explorando sabores regionais com criatividade. Seu trabalho inclui cortes exóticos como jacaré, avestruz, pato e codorna, além de hambúrgueres autorais que destacam a ousadia e a essência do Pantanal.

As criações são apresentadas em feiras e eventos gastronômicos de Campo Grande, como a Feira do Bosque da Paz, onde o chef mantém um estande que já se tornou ponto de encontro para amantes da boa comida. Cada prato carrega simplicidade, autenticidade e pertencimento — elementos que definem a identidade culinária da região.

“Eu carrego a inovação comigo ao longo desses 10 anos, criando receitas de hambúrguer. Já criei o hambúrguer de churrasco, agora venho com algo totalmente novo, que são porções e hambúrgueres de comidas exóticas, tudo feito na parrilha, sempre trazendo a nossa regionalidade, agregando sabor com um vinagrete, que é bem regional, uma mandioca. Ao invés de trazer a carne de jacaré frita, como a maioria das pessoas conhece, faço um jacaré assado na brasa, trazendo um pouquinho da minha cultura do churrasco”.

Nos eventos em que o chef participa, seu foco é em três vertentes: comidas exóticas, burgers artesanais e porções de carne. Para cada seguimento, Henrique prepara algo onde possa surpreender o público.

“Esse é o nosso grande diferencial: levar não apenas um churrasco, mas uma cultura de diversificar as proteínas. Eu, por exemplo, carrego comigo jacaré e avestruz. Tenho hambúrguer de jacaré, hambúrguer de avestruz, porções de jacaré e de avestruz. Então, não é só um prato, mas um contexto inteiro que começou lá atrás com o varal pantaneiro e que hoje seguimos carregando com uma gastronomia exótica, muito saborosa e marcada pelo sabor pantaneiro”.

Outra característica dos preparos do chef é a carne sempre grelhada na brasa, sem ter nada frito. “Tudo que eu faço, além de ser com muito amor, leva um tempero especial: desde o molho até a finalização de cada item, uso o meu chimichurri, que aprendi a preparar de um jeito um pouco diferente. Assim, vamos somando o sabor de cada proteína e de todas essas opções em cima disso. Então, não é apenas um prato — é todo um contexto”.

Reconhecimento internacional

A atuação de Henrique ultrapassa fronteiras. Ele figurou entre os cinco melhores assadores do mundo no World Barbecue Championship 2024, realizado no Uruguai, e garantiu vaga no Pan-Americano de Barbecue. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi o prato com carne de avestruz servido dentro da própria casca do ovo durante um campeonato gastronômico, que chamou atenção do público e da mídia especializada.

“Em 2024 eu acabei disputando um campeonato mundial de churrasco ancestral. Representei muito além do Mato Grosso do Sul ou Campo Grande, mas eu representei o Brasil. Acabei conquistando uma das vagas e fui para o Uruguai, onde a gente conseguiu dois top 5 foi de pescado e polo. Consegui colocar o nome do Estado no mais alto nível, então teve competidores do mundo inteiro disputando esse churrasco ancestral. Foi bem bacana então continuo fazendo esses meus campeonatos brasileiros e vamos lá sempre disputando buscando, agregando e levando o nosso estado onde ele merece que é um destaque não só regional, mas nível Brasil e mundial”,

Com a HS Gastronomia, Henrique segue ampliando o alcance da culinária pantaneira e mostrando que o bioma é fonte de sabores únicos e técnicas ancestrais. O Selo Made in Pantanal reforça esse propósito e consolida o chef como um dos principais embaixadores da gastronomia regional.

Sobre o Selo Made in Pantanal

O Selo Made in Pantanal é uma iniciativa do Sebrae/MS que identifica, valoriza e promove negócios diretamente ligados ao bioma pantaneiro. A certificação destaca empreendedores que atuam com autenticidade, responsabilidade socioambiental e respeito à cultura local, fortalecendo a identidade regional e impulsionando novos mercados.

Por Carolina Rampi