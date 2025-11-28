Campo Grande convoca aprovados para vagas temporárias nas áreas de Infraestrutura e Educação

A Prefeitura de Campo Grande publicou, na edição desta sexta-feira (28) do Diário Oficial do Município, dois editais de convocação de profissionais aprovados em Processos Seletivos Simplificados. As convocações têm como objetivo recompor vagas abertas nas pastas de Infraestrutura e Educação, sem aumento de despesas com pessoal, conforme informado pela administração municipal.

Os chamamentos são realizados pela SEMADI (Secretaria Municipal de Administração e Inovação) e atendem demandas da SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e da SEMED (Secretaria Municipal de Educação).

Infraestrutura convoca eletricistas e engenheiros

No Edital n.º 23/2025-04, a SISEP convoca candidatos aprovados para as funções de Gestor de Operações (Engenharia Elétrica) e Técnico de Operações (Eletricista). Os profissionais deverão se apresentar no dia 1º de dezembro de 2025, às 8h30, na Gerência de Recursos Humanos da SISEP, localizada na Rua Madre Estanislau Pannatier, 1199, Jardim Monumento.

Durante o encontro, os convocados receberão orientações sobre a entrega de documentos e os procedimentos necessários para formalização da contratação temporária.

Educação chama projetistas e técnicos de vistorias

Já o Edital n.º 15/2025-17, da SEMED, convoca aprovados para atuar como Gestor de Operações/Projetista – Orçamentista (Técnico de Vistorias). As vagas contemplam ampla concorrência e também cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

A apresentação está marcada para o mesmo dia 1º de dezembro de 2025, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, situado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Assim como na convocação da SISEP, os candidatos receberão instruções sobre documentação e os próximos passos para a conclusão da contratação.

Consultas

A lista completa dos convocados, além de informações detalhadas sobre cada processo seletivo, está disponível nos editais publicados no Diogrande, podendo ser consultada pela população.

