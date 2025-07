Nova fase da concessão da BR-163 promete prestação de contas a cada 90 dias à Assembleia Legislativa

A nova fase da concessão da BR-163 em Mato Grosso do Sul promete ser de fiscalização contínua e maior transparência. A diretoria da Motiva, empresa responsável pela gestão da rodovia, se reuniu com os parlamentares estaduais, nesta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa, e assumiu o compromisso de apresentar, a cada 90 dias, relatórios detalhados sobre o andamento das obras previstas no contrato recentemente repactuado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O acordo foi destacado pelo deputado estadual, Júnior Mocci, membro da Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento da Concessão da BR-163/MS. “A empresa se propôs a atender um pedido da Casa e vir, a cada 90 dias, fazer uma prestação de contas do andamento da repactuação e das ações. Isso garante um novo momento, com mais acompanhamento e responsabilidade. Se esse acompanhamento tivesse ocorrido desde o início, talvez não estaríamos na situação em que chegamos”, afirmou.

A reunião ainda contou com a participação da diretoria da Motiva, do diretor da CCR MSVia, Nelson Soares Neto, e de deputados estaduais que integram a comissão especial de acompanhamento da concessão. Na ocasião, a empresa apresentou o projeto de gestão da BR-163 e detalhou o cronograma das obras, as fases de execução, os parâmetros de segurança viária e os critérios técnicos adotados na nova modelagem contratual.

De acordo com Júnior Mocci, o início das obras está previsto para 1º de agosto, com investimentos estimado em R$ 9 bilhões. “Eles têm duas grandes empresas, uma no trecho Campo Grande até Mundo Novo, a outra pega o trecho de Campo Grande até Sonora, com esse cronograma claro, planilhado, com o que será feito ano a ano, a Assembleia ficará atenta e vai fiscalizar de perto para garantir que os compromissos firmados sejam cumpridos”, reforçou o deputado.

O parlamentar também frisou o papel do Legislativo na defesa dos interesses da população que vive nos municípios que a rodovia corta. “O cidadão precisa ver resultado. Chega de promessas. O que foi pactuado agora precisa sair do papel, e o nosso papel como deputados é acompanhar, cobrar e garantir que isso aconteça. A BR-163 não pode mais ser símbolo de abandono, e sim de desenvolvimento para o nosso Estado”, completou Mocci.

A nova etapa da concessão prevê duplicações, construção de terceiras faixas, passarelas, acostamentos, implantação de sinalização, rotatórias e até cobertura de wi-fi ao longo da rodovia. Tudo isso está dividido em fases, com prazos definidos ao longo dos nove anos de vigência do contrato repactuado.

A comissão de acompanhamento da BR-163 é composta pelos deputados Junior Mochi (MDB),

Pedro Kemp (PT), Roberto Hashioka (União), Pedrossian Neto (PSD), Mara Caseiro (PSDB) e

Caravina (PSDB), que seguem à frente da fiscalização das obras e do cumprimento dos compromissos assumidos pela concessionária.

Por Taynara Menezes

