Inscrição para o Pé-de-Meia Licenciaturas termina no próximo domingo (30)

Estudantes que ingressaram no ensino superior neste ano devem concluir cadastro para garantir a primeira parcela da bolsa

O prazo para cadastro no Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que concede bolsas a estudantes de licenciatura, termina neste domingo (30). Para garantir o benefício, os aprovados em cursos presenciais via Sisu, Prouni ou Fies, com nota mínima de 650 no Enem 2024, precisam se cadastrar na Plataforma Freire.

A bolsa tem valor mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 disponíveis para saque e R$ 350 depositados como poupança, que só poderão ser retirados após o estudante ingressar na rede pública de ensino dentro de um prazo de cinco anos.

O MEC alerta que o cadastro na plataforma continuará aberto após o prazo, mas quem perder a primeira chamada só receberá a bolsa posteriormente. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 14 de abril.

O Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que busca incentivar a formação docente e a atuação no ensino público. Neste ano, até 12 mil bolsas serão distribuídas.

