Nelsinho Trad relata projeto e Senado confirma conferência da ONU em Campo Grande

Evento internacional que reúne 133 países será realizado em março de 2026 e deve atrair mais de 3 mil participantes

O Senado aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 50/2026, que autoriza a realização, no Brasil, da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. A relatoria ficou a cargo do senador Nelsinho Trad, presidente da CRE (Comissão de Relações Exteriores).

Com a decisão, Campo Grande foi confirmada como sede do evento, que ocorrerá entre os dias 23 e 29 de março de 2026. A conferência integra a agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) e reúne representantes de 133 países para discutir medidas de proteção a espécies migratórias e cooperação internacional na área ambiental.

Em vídeo divulgado após a aprovação, o senador afirmou: “Campo Grande está pronta e preparada para receber mais de uma centena de países ja confirmaram a presença e mais de 3 mil pessoas inscritas nesse evento”.

A expectativa é de que a presença de delegações estrangeiras, técnicos e representantes de organizações internacionais gere movimentação na rede hoteleira, no setor de serviços e no comércio da Capital durante a realização da conferência.

