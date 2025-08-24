Mulher é empurrada de veículo em movimento pelo companheiro em Corumbá

Vitima teve escoriações pelo corpo e reclamou de dores durante o socorro dos militares

Na noite do último sábado (23), uma mulher de 25 anos foi jogada de um veículo em movimento após ser agredida pelo companheiro em Corumbá.

O caso ocorreu na na rua José Barros Maciel, região do Guaicurus, parte alta da cidade e a mulher teve ferimentos.

Segundo o jornal Diário Corumbanese, o Corpo de Bombeiros Militar, informou que a vítima foi encontrada caída no asfalto. Ela estava consciente, porém desorientada.

Com escoriações pelo corpo e sangramento nasal, ela reclamava de fortes dores na região lombar, além de intensa dor de cabeça.

O corpo de bombeiros reallizou os primeiros atendimentos no local e após isso, foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

No relato aos socorristas, ela informou que foi agredida pelo próprio companheiro e que ele começou a agredi-la durante o trajeto e posteriormente a empurrou para fora do veículo em movimento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.