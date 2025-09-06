Confira as interdições deste fim de semana na Capital

Neste sábado (06) e domingo (07) ocorrerão vários eventos em Campo Grande. Devido a essas atividas, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para o fim de semana e alerta que os condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.
Data: 06/09/2025
Horário: 15:00 às 21 h
Local: Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.
Motivo: Evento Comunitário.
Data: 06/09/2025
Horário: 06:00 às 13h
Local: Rua Marechal Rondon, Nº 1380
Motivo: Ação CCZ/ Sesau e Castramóvel
Data: 06/09/25
Horário: 08:00 às 16h
Local: Av. Manoel da Costa Lima, entre a Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Correa.
Motivo: Evento Religioso
Data: 07/09/25
Horário: 16h às 21h
Local: Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia Dos Santos e Rua Pedro Dib.
Motivo: Paquera Nos Bairros
Data: 07 /09/25
Horário: 18:00 às 23h
Local: Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.
Motivo: Paquera
Data: 07/09/25
Horário: 07:00 às 12h
Local: Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.
Motivo: Evento Religioso.
Interdições para o Desfile Cívico de 07 de setembro
06/09/2025, a partir das 15h
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
07/09/2025, a partir das 05:00H
R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz
R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
R. 14 de Julho x Tv. Camões
R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
R. 14 de Julho x R. Gal Melo
R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
R. 14 de Julho x R. Maracaju
R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
R. Rui Barbosa x R. Maracaju
R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.
Vias Alternativas
R. Eça de Queiroz;
Av. Ernesto Geisel;
Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro);
Av. Calógeras;
R. Rui Barbosa.
