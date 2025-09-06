Confira as interdições deste fim de semana na Capital

Neste sábado (06) e domingo (07) ocorrerão vários eventos em Campo Grande. Devido a essas atividas, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para o fim de semana e alerta que os condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos.

Data: 06/09/2025

Horário: 15:00 às 21 h

Local: Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 06/09/2025

Horário: 06:00 às 13h

Local: Rua Marechal Rondon, Nº 1380

Motivo: Ação CCZ/ Sesau e Castramóvel

Data: 06/09/25

Horário: 08:00 às 16h

Local: Av. Manoel da Costa Lima, entre a Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Correa.

Motivo: Evento Religioso

Data: 07/09/25

Horário: 16h às 21h

Local: Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia Dos Santos e Rua Pedro Dib.

Motivo: Paquera Nos Bairros

Data: 07 /09/25

Horário: 18:00 às 23h

Local: Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite.

Motivo: Paquera

Data: 07/09/25

Horário: 07:00 às 12h

Local: Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé.

Motivo: Evento Religioso.

Interdições para o Desfile Cívico de 07 de setembro

06/09/2025, a partir das 15h

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho

Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa

R. 13 de Maio x R. Dom Aquino

R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025, a partir das 05:00H

R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz

R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes

R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto

R. 14 de Julho x Tv. Camões

R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes

R. 14 de Julho x R. Gal Melo

R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa

Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho

R. 14 de Julho x R. Maracaju

R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon

R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco

R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa

R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa

Av. Calógeras x R. Sete de Setembro

Av. Calógeras x R. 26 de Agosto

R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa

R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro

R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino

R. Rui Barbosa x R. Maracaju

R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Vias Alternativas

R. Eça de Queiroz;

Av. Ernesto Geisel;

Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro);

Av. Calógeras;

R. Rui Barbosa.

