Na Capital, 62,7% dos consumidores pretendem comprar presente para o Dia das Crianças

O Procon Municipal de Campo Grande divulgou nessa quarta-feira (9), dados sobre a intenção de compras dos consumidores da Capital para o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A pesquisa realizada pelo órgão entrevistou 306 pessoas e aponta um aumento na expectativa de gastos dos consumos mais altos em comparação com anos anteriores.

De acordo com a pesquisa, 62,7% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar presentes para o Dia das Crianças. Dentre esses, a média de gastos de quase a metade dos que irão investir em presentes (49%), é estimada entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por criança.

Quando questionados sobre as categorias de produtos mais desejadas, os brinquedos permanecem em primeiro lugar, com 55,5% das intenções de compra. Em seguida, aparecem roupas (16%), calçados (8%) e eletrônicos (6%).

Outro dado relevante da pesquisa é o aumento das compras no comércio popular, que representa 36% das intenções de compra. Isso se deve, em parte, à conveniência e à variedade de opções disponíveis tendo em vista possibilidades de negociações e pesquisa do mesmo produto no comércio. Além disso, 20% dos entrevistados afirmaram que utilizarão a internet para realizar suas compras para o dia das crianças.

O Procon informa que para o consumidor que se sentir infligido ou tiver dúvidas, poderá acionar o órgão pelo 156 para realizar denúncias.

