Pragas e doenças em canaviais preocupam setor sucroenergético em MS

Seminário em Dourados reuniu especialistas para debater manejo, novas tecnologias e estratégias para proteger a produtividade da cana-de-açúcar

Mato Grosso do Sul, quarto maior produtor de cana-de-açúcar e etanol de cana do país e segundo maior produtor de etanol de milho, sediou o 2º Ciclo de Palestras do Seminário CanaMS, em Dourados. O evento reuniu mais de 110 participantes para discutir estratégias de combate a pragas e doenças nos canaviais.

Promovido pela Embrapa Agropecuária Oeste e pela TCH Gestão Agrícola, o encontro destacou a importância da sanidade das lavouras para manter a produtividade e reduzir prejuízos no setor sucroenergético.

Dados da Biosul apontam que Mato Grosso do Sul possui 22 usinas em operação, responsáveis pela produção de etanol e bioeletricidade. O setor gera mais de 30 mil empregos e representa 17% do PIB industrial do Estado.

Entre os temas debatidos estiveram o controle da estria vermelha, o manejo biológico de doenças, o combate à broca-da-cana e estratégias para enfrentar a síndrome da murcha da cana.

Especialistas também apresentaram casos de sucesso no manejo integrado de pragas, uso de bioinsumos, ferramentas digitais de monitoramento e novas tecnologias voltadas ao aumento da produtividade e à redução das emissões de carbono.

Segundo os organizadores, o seminário reforça a aproximação entre pesquisa científica e produtores rurais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram