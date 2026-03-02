Projeto Empodera Ela reúne 10 artesãs, arrecada absorventes e promove sorteio de R$3 mil em março

Programação começa dia 5 e inclui feira feminina, campanha solidária e ação promocional

Começa no dia 5 de março mais uma edição do Empodera Ela, iniciativa voltada ao incentivo do empreendedorismo feminino. A programação segue até o dia 31 e reúne feira de artesãs, campanha de arrecadação de itens de higiene e sorteio de vales-compra.

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto conta com a parceria da Feira Bosque da Paz. Dez mulheres vão expor e comercializar produtos como saboaria artesanal, arte sacra, peças em gesso e cerâmica, velas, arranjos com flores naturais, joias em prata, bebê reborn, trabalhos em madeira, pintura em porcelana, crochê e costura criativa.

Em 2025, segundo a organização, mais de 80% das peças expostas foram vendidas, totalizando média de 250 itens comercializados durante o período da ação.

Para a presidente da Feira Bosque da Paz, Carina Zamboni, a participação amplia oportunidades. “Cada peça carrega história, dedicação e o sonho de mulheres que encontraram no fazer manual um caminho de autonomia. Participar do Empodera Ela significa ocupar um espaço de visibilidade, gerar renda e mostrar ao público que por trás de cada produto existe talento, identidade e propósito. Essa conexão com o shopping e seus clientes amplia oportunidades e transforma realidades”, afirma.

A programação também inclui campanha de arrecadação de absorventes e itens de higiene pessoal, com foco na dignidade menstrual de mulheres em situação de vulnerabilidade. Os produtos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais parceiras.

Além disso, clientes cadastrados no Clube de Benefícios poderão concorrer a R$ 3 mil em vales-compra em parceria com a Sephora. Para participar, é necessário cadastrar notas fiscais de compras realizadas entre 1º e 31 de março no aplicativo. O sorteio está previsto para 11 de abril, pela Loteria Federal.

