Bombeiros resgatam gato preso em rede dentro de poliesportivo em Corumbá

Animal teria ficado enroscado desde o fim de semana e foi retirado sem ferimentos após ação da equipe de resgate

Um gato foi resgatado na manhã desta segunda-feira (2) após ficar preso em uma rede de contenção nas dependências do Poliesportivo Nação Guató, no bairro Popular Velha, em Corumbá. O atendimento foi realizado por militares do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, acionados para retirar o animal que não conseguia se soltar.

Segundo o Diário Corumbaense, as informações obtidas pela equipe relataram que o gato pode ter ficado enroscado ainda durante o fim de semana. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, quando os bombeiros foram chamados até o local para fazer o resgate.

Ao chegar, a equipe encontrou o animal bastante agitado e arredio, situação atribuída ao tempo em que permaneceu preso na rede de proteção instalada no espaço esportivo.

Para evitar ferimentos, foi necessário fazer a contenção do gato e cortar parte da rede. O procedimento permitiu a retirada com segurança, sem sinais aparentes de lesões.

Após o resgate, o animal foi colocado em local protegido dentro do próprio poliesportivo e a ocorrência foi encerrada sem outras alterações.