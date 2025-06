Projeto de horta escolar transforma rotina de alunos da zona rural em Água Clara

Iniciativa alia educação ambiental, segurança alimentar e protagonismo estudantil na Escola Municipal do Campo Eva Freitas Mathias

A paisagem ao redor da Escola Municipal do Campo Eva Freitas Mathias, no distrito de São Domingos, em Água Clara (MS), ganhou uma nova cor e um novo sentido com o lançamento do projeto “Crescer e Colher”, realizado na última quinta-feira (26). A iniciativa, desenvolvida pela empresa MS Florestal em parceria com o Programa Bracell Social e a prefeitura do município, propõe integrar a horta escolar ao cotidiano dos estudantes como ferramenta de ensino e transformação social.

Com 115 alunos matriculados, todos da zona rural, a escola agora conta com uma horta estruturada de 112 metros quadrados, equipada com 17 canteiros, sistema de irrigação, sombrite e cercamento. No local, já estão sendo cultivadas 13 variedades de hortaliças, tubérculos e legumes, entre eles alface, couve, cenoura e beterraba. A proposta não se limita à produção de alimentos, mas busca inserir o tema da sustentabilidade no ambiente pedagógico, estimulando o envolvimento ativo das crianças nas práticas de cuidado e cultivo.

De acordo com a diretora da unidade, Rosimara Aparecida Piovesana, o impacto da horta no dia a dia escolar é perceptível. “A horta ficou linda e tem sido uma grande aliada no processo educativo das nossas crianças. Desde o início, contamos com todo o apoio da equipe da MS Florestal, que foi extremamente atenciosa e comprometida”, afirmou. Segundo ela, os alunos demonstram entusiasmo e curiosidade em participar do projeto, que aborda temas como alimentação saudável, meio ambiente e trabalho coletivo de forma prática e acessível.

A secretária municipal de Educação, Vanessa Nunes Moura Santos, também destacou o engajamento da comunidade escolar. “É gratificante ver um projeto como o ‘Crescer e Colher’ sendo realizado com tanto cuidado e excelência. Muitas vezes, vemos ações que ficam apenas no papel, mas aqui pudemos ver tudo funcionando de verdade, com os alunos participando ativamente”, disse.

Para a MS Florestal, o projeto representa uma ponte entre o conteúdo teórico e o aprendizado vivido. “O ‘Crescer e Colher’ nasceu da escuta das comunidades e do desejo de contribuir para uma formação cidadã e sustentável. Ao integrar teoria e prática, promovemos educação ambiental de forma concreta, estimulamos o protagonismo dos alunos e fortalecemos vínculos com o território”, explica Michelle Oliveira, coordenadora de Responsabilidade Social da empresa.

Após Água Clara, o “Crescer e Colher” deve ser expandido para outros municípios do interior sul-mato-grossense. O próximo lançamento está programado para 1º de julho, na Escola Pedro Raimundo, em Brasilândia. A iniciativa também chegará ao Assentamento Mutum e ao município de Santa Rita do Pardo, alcançando outras escolas da zona rural com a mesma proposta de aliar aprendizado, sustentabilidade e pertencimento.

