Sequestrado após chegar de viagem, jovem é assaltado por trio na Capital

Vítima foi colocada à força em um carro e teve dinheiro transferido via aplicativo bancário

A noite de sexta-feira (27) terminou em trauma para um jovem de 26 anos, morador de Guaíra (PR), que foi sequestrado e assaltado logo após desembarcar em Campo Grande, onde trabalha como fiscal de linha em uma empresa de viação.

Sem conhecer bem a cidade, ele decidiu caminhar pela Avenida Gury Marques, no Bairro Universitário, em direção ao alojamento da empresa. Foi nesse trajeto que um carro escuro se aproximou e parou. Um dos ocupantes desceu rapidamente e, com agressividade, obrigou o rapaz a entrar no veículo.

Dentro do carro, outros dois homens já o aguardavam. Os criminosos colocaram um pano sobre a cabeça da vítima e o mandaram manter-se abaixado enquanto dirigiam por tempo indeterminado. Durante o percurso, tomaram seu celular e o forçaram a entregar a senha do aplicativo bancário. Duas transferências foram feitas, totalizando R$ 440.

A vítima só foi liberada minutos depois, no Centro da cidade, nas proximidades da Santa Casa. Desorientado e sem saber onde estava, procurou ajuda e foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram