Mutirão “Todos em Ação” leva serviços gratuitos à comunidade do Jardim Campina Verde neste sábado (28)

Ação acontece até às 13h na Escola Municipal Oneida Ramos, com foco em saúde, bem-estar e orientações à população

Teve início às 8h deste sábado (28) mais uma edição do mutirão “Todos em Ação”, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, com atendimento à população na região do Jardim Campina Verde. A mobilização ocorre até às 13h na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, na Rua Profª Odete Trindade.

Durante toda a manhã, moradores têm acesso gratuito a diversos serviços, com destaque para as áreas da saúde, cidadania e prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) participa com uma estrutura voltada à promoção da saúde e atendimento direto à comunidade, incluindo vacinação, exames e orientações.

Entre os serviços oferecidos estão aplicação de vacinas contra a gripe e de rotina, exames rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), avaliação nutricional, auriculoterapia, demonstrações de primeiros socorros, aferição de pressão arterial e acompanhamento de beneficiários do Bolsa Família.

Também há ações educativas promovidas pelas equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Os agentes realizam orientações sobre prevenção à dengue, zika, chikungunya e outras doenças transmitidas por animais, além de promoverem a vacinação antirrábica e debates sobre guarda responsável.

Atividades físicas e práticas integrativas ligadas ao bem-estar são realizadas no âmbito do projeto “Saúde é Movimento”. O evento ainda conta com a presença da Ouvidoria do SUS, disponível para ouvir sugestões, críticas e demandas da comunidade.

A ação é aberta ao público e não é necessário agendamento prévio. Para participar dos atendimentos de saúde, é necessário apresentar um documento com foto.

