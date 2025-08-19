Projeto “Correndo por Corumbá” faz a 1ª Corrida Rachid Bardauil que está com inscrições abertas

Evento tem inscrições com valores acessíveis a população

No próximo dia 31 de agosto, acontece a 1ª Corrida Rachid Bardauil, evento esportivo aberto à comunidade com modalidades de corrida e caminhada para todas as idades em Corumbá.

Com inscrições acessíveis, os interessados podem escolher entre a Modalidade Kids (500m), com valor de R$ 30,00, ou as provas de 3km, 5km ou 8km, nas modalidades corrida e caminhada, ao custo de R$ 50,00. Mais informações sobre como efetuar o pagamento para confirmar sua inscrição estão disponíveis diretamente no formulário.

A corrida é realizada pela Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Rachid Bardauil. Para realizar as inscrições, basta acessar este link do formulário.

Projeto reconhedido pelo MEC

O evento é a culminância do projeto “Correndo por Corumbá”, desenvolvido na própria escola e recentemente selecionado pelo Ministério da Educação (MEC) em edital que destaca Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral em todo o país.

A iniciativa também foi escolhida tanto para a Mostra Nacional, que acontecerá nos dias 1º e 2 de outubro na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), quanto para compor o Mapa de Experiências Inspiradoras, publicação nacional que reunirá práticas pedagógicas de impacto na educação básica.

O objetivo é proporcionar aos estudantes vivências práticas no atletismo, fortalecendo não apenas o desenvolvimento motor e a resistência física, mas também valores como disciplina, respeito, cooperação e inclusão. Com metodologia interdisciplinar, envolve

diferentes disicplinas.

