Renda do 0,1% mais rico cresce cinco vezes mais que a média dos brasileiros

Entre 2017 e 2023, os brasileiros mais ricos aceleraram o crescimento de seus rendimentos muito acima do restante da população. O grupo do 0,1% mais rico – cerca de 160 mil pessoas – teve aumento real de 6,9% na renda, enquanto a média dos brasileiros avançou apenas 1,4%.

No período, a parcela da renda nacional detida pelo topo da pirâmide subiu de 9,1% para 12,5%. O estudo, realizado pelo FiscalData com base em declarações do Imposto de Renda da Receita Federal, mostra que a concentração se torna ainda mais intensa entre os 16 mil brasileiros do 0,01% mais rico, cuja renda média mensal chega a R$ 2,57 milhões.

O levantamento também destaca o grupo do 1% mais rico – 1,6 milhão de pessoas com renda acima de R$ 34,7 mil mensais, cuja fatia na renda nacional aumentou de 20,4% para 24,3%. Entre os principais motores do crescimento estão dividendos e juros sobre capital próprio, responsáveis por grande parte do aumento dos rendimentos desses grupos.

Segundo os pesquisadores, os dados indicam que a desigualdade no país avançou nos últimos seis anos, com os ganhos do topo da pirâmide superando amplamente o ritmo de crescimento da economia e da renda da população em geral.

