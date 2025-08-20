Chuva e trovoadas marcam o dia em grande parte de Mato Grosso do Sul

Enquanto cidades do sul do Estado registram temperaturas amenas e instabilidade, o norte enfrenta calor intenso e baixa umidade

Nesta quarta-feira (20), o clima em Mato Grosso do Sul apresenta contrastes marcantes entre norte e sul do Estado. Em Corumbá, a temperatura varia entre 21°C e 34°C, com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A alta umidade, que chega a 90%, e os ventos fracos contribuem para sensação de calor mais intensa, típica do Pantanal nesta época do ano.

No sul e leste, cidades como a Capital, Dourados e Ponta Porã registram mínima entre 14°C e 22°C e máxima de 25°C a 28°C, com muitas nuvens, chuvas isoladas e trovoadas. Os ventos são fracos a moderados, e a umidade relativa oscila entre 30% e 80%, mantendo a atmosfera mais úmida e temperaturas amenas.

Três Lagoas, localizada na região leste, terá mínima de 18°C e máxima de 33°C, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas à tarde, embora a umidade mais baixa – mínima de 20% – aumente a sensação de ar seco.

Segundo meteorologistas, a instabilidade atmosférica é favorecida por ventos em diferentes direções no estado e pelas condições de baixa umidade em algumas regiões, o que pode intensificar a ocorrência de trovoadas isoladas. A população deve permanecer atenta a mudanças rápidas no tempo, especialmente nas áreas mais quentes do norte e leste.

