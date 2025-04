Programa Sanear da Águas Guariroba ensina mais de 200 mil alunos sobre Saneamento e Meio Ambiente

Com quase 20 anos de história e mais de 206 mil alunos beneficiados, o programa Sanear da Águas Guariroba abre as inscrições para mais uma edição. Professores do ensino fundamental da rede municipal de ensino poderão inscrever seus planos de aula com a temática voltada para ações relacionadas ao meio ambiente e saneamento. As melhores redações e planos de aula serão premiados.

Administrado pelo setor de Responsabilidade Social da concessionária, o programa tem como objetivo contribuir para a formação de cidadãos mais informados e engajados com questões fundamentais para a saúde e o bem-estar coletivo. São disponibilizados materiais pedagógicos para os professores e alunos, com informações ricas que agregam ao conteúdo de sala de aula.

“O programa busca integrar o tema do saneamento básico ao ambiente escolar por meio de ações educativas voltadas a professores e estudantes. A proposta é apoiar o trabalho dos educadores na construção de uma consciência crítica sobre o uso da água, o tratamento de esgoto e a preservação ambiental”, explicou Clarissa Colen, Analista de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

Em 2024, participaram do programa 36 escolas e cerca de 3 mil alunos do ensino fundamental, que através do Sanear tiveram uma imersão no mundo do saneamento através de palestras, materiais lúdicos e concursos de produção de texto e arrecadação de óleo usado.

