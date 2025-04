Confira o que abre e fecha durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador

Com o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, caindo em uma quinta-feira, muitos setores de Campo Grande decidiram emendar com a sexta-feira, criando um feriadão prolongado. Repartições públicas, centros de saúde e alguns estabelecimentos comerciais terão horários diferenciados nesta semana. Veja o que abre e o que fecha nos dias 1º e 2 de maio na Capital.

Repartições públicas e saúde

As secretarias municipais e estaduais, bem como demais repartições públicas, estarão fechadas tanto na quinta-feira (1º) quanto na sexta-feira (2), esta última por conta do ponto facultativo decretado.

A Casa da Saúde também estará fechada nos dois dias, com retorno às atividades na segunda-feira. O Centro Especializado Municipal (CEM) interromperá os atendimentos ambulatoriais durante o feriado.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), apenas os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), CRSs (Centros Regionais de Saúde), Pronto Atendimento Infantil, Caps, Cenort (Urgência Ortopédica) (6h às 0h), Exames de raio-x (UERD), Labcem para coleta interna e CCZ, com plantão das 6h às 22h.

Segurança pública

As delegacias de área e especializadas estarão fechadas na quinta-feira, mantendo atendimento apenas nas unidades plantonistas: Depac Cepol, Depac Centro, 4ª DP e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), todas com funcionamento 24 horas.

Comércio, supermercados e centros comerciais

O comércio tradicional estará fechado somente na quinta-feira. Já os supermercados terão funcionamento normal, sem interrupções.

O Camelódromo também fecha apenas no feriado e volta a funcionar normalmente na sexta-feira.

Shoppings

– Shopping Campo Grande: estrutura disponível aos lojistas, com praça de alimentação e lazer das 11h às 22h.

– Shopping Bosque dos Ipês: lojas fechadas na quinta-feira, mas alimentação e lazer abrem das 11h às 21h.

– Shopping Norte Sul Plaza: praça de alimentação e lazer abertos das 11h às 21h; Fort Atacadista funciona das 7h às 22h.

– Pátio Central: fechado na quinta, com funcionamento normal na sexta-feira.

Outros serviços

– Hemosul: fechado no dia 1º, aberto na sexta e sábado, das 7h às 17h.

– Coleta de lixo: funcionamento normal, mas ecopontos estarão fechados na quinta-feira.

– Lotéricas: não haverá sorteios e estarão fechadas no feriado.

– Bancos: agências fechadas na quinta-feira. TEDs não serão compensadas neste dia, mas o PIX segue funcionando normalmente. Atendimento retorna na sexta-feira.

– Correios: não haverá atendimento nas agências na quinta.

– Mercadão Municipal: horário especial na quinta-feira, das 6h30 às 12h.

– Bioparque Pantanal: funcionamento especial nos dias 1º e 2 de maio, das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30.

Com o feriado prolongado, os campo-grandenses devem se programar para evitar imprevistos nos atendimentos públicos e comerciais. A expectativa é de movimento mais intenso em pontos turísticos e áreas de lazer da cidade.

