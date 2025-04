Homem é preso em Ponta Porã por tráfico de drogas e homicídio

Um homem de 44 anos foi preso na última terça-feira (29), acusado de envolvimento com tráfico de drogas e homicídio. A prisão ocorreu em Ponta Porã, município a 313 quilômetros de Campo Grande. O suspeito já possui uma extensa ficha criminal.

De acordo com informações da polícia, ele é investigado por atuar na região do Itamarati, onde teria cometido crimes relacionados ao tráfico e assassinatos. Durante a operação, os agentes encontraram porções de crack prontas para venda, quatro aparelhos celulares e R$ 2.224,00 em dinheiro.

Na residência do suspeito, a polícia apreendeu ainda mais R$ 3.720,00 em espécie, um revólver calibre .38 com numeração raspada e seis munições, além de uma espingarda calibre 12 com numeração aparente e dez munições.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

