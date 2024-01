Dan Ferreira, grava EP “Engajamento” em Recife

Considerado uma das grandes promessas do sertanejo, o cantor e compositor alagoano Dan Ferrera acaba de lançar nesta sexta (19/01), o EP “SAUDADE FM VOL. 1”, a primeira parte do projeto “SAUDADE FM”, que foi gravado em Recife, no maior clima de festa de verão. O novo EP do artista conta com cinco faixas autorais, entre as quais se destaca a canção “Engajamento”, uma parceria de Dan com Juan Marcus, Lary e Elias Mafra. Com uma letra bem-humorada, o cantor avisa: “Até minha foto de perfil vira de casal / Minha rede vira antissocial / Se for pra ficar de love eu fico / Mas se não for, me avisa pra eu não ficar no prejuízo”.

“O projeto ‘Saudade FM’ foi feito com muito carinho e dedicação. Gravamos em Recife, um lugar lindo que escolhi pra morar e homenagear nas minhas músicas. Para este meu segundo trabalho, selecionamos as minhas melhores composições sertanejas. A primeira parte do álbum tem músicas para todos os gostos: tem música dançante, tem sofrência e regravação. O carro chefe é ‘Engajamento’, uma música para o verão, alegre e com um papo engraçado. Tô com expectativa alta para esse lançamento. Espero que a galera curta com muito engajamento”, disse Dan Ferrera.

Com uma habilidade notável de contar histórias por meio de suas canções, Dan Ferrera lançou seu EP de estreia em março do ano passado. Com o projeto, que fez grande sucesso, ele conquistou novos espaços, expandiu sua voz e ganhou diversos fãs pelo país. O trabalho sintetizou sua linha musical e passeou por vários ritmos com leveza, mas com foco, é claro, na música sertaneja.

Gravado ao vivo em Goiânia, em setembro de 2022, o DVD “Do Meu Jeito” conta com 11 faixas autorais e traz as participações especiais de Hugo Henrique, Nanno e da dupla Jorge & Mateus. A primeira parte, apresentada em março de 2023, trouxe cinco faixas, entre as quais se destacam “Me esforçando pra esquecer”, com a participação de Jorge & Matheus e “Tinha que ser eu”, com o cantor Hugo Henrique.

