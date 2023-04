Estacionamento do aeroporto vira pista livre para criminalidade

Quem desembarca e embarca no aeroporto internacional de Campo Grande passa a estar vulnerável a ser assaltado ou de ser ameaçado por pessoas que têm se apropriado do local, para abordar passageiros em troca de dinheiro. Situações assim se tornam recorrentes, tanto que assusta, pois as pessoas correm o risco de encontrar seu veículo com o pneu furado.

A revitalização, na ordem de R$ 39,9 milhões, mudou a estrutura do terminal de passageiros, mas deixou de fora a área de estacionamento e de táxis. Mesmo pagando R$ 36 no pernoite ao G.J Estacionamento, responsável pelo estacionamento, o veículo fica sem nenhuma segurança, qualquer pessoa pode circular no local e não há nem grade de proteção.

Revoltado, um advogado de Campo Grande denunciou, ao jornal O Estado, a situação vivida no estacionamento do aeroporto internacional de Campo Grande. O homem alegou que costuma viajar com frequência e ainda contou que, no último mês, foi surpreendido duas vezes por “pedintes”, no estacionamento que, segundo ele, oferecem risco à população.

Conforme o relato, em uma das suas viagens frequentes, ele deixou o carro no estacionamento para um pernoite, já que retornaria da viagem no dia seguinte, mas, ao chegar, foi abordado por uma pessoa pedindo dinheiro e também teve uma surpresa, na volta.

“Quando eu peguei o ticket do estacionamento, esse rapaz me parou e perguntou se eu não tinha algum dinheiro, e eu disse que estava com pressa e, na volta, quando fui entrar no carro, me deparei com o pneu furado. Avisei o rapaz que fica lá na entrada que não tomou nenhuma atitude, mas tudo bem, como já era tarde, voltei pra casa e mandei arrumar o pneu”, disse.

Em uma segunda ocasião mais recente, o advogado explicou que foi viajar novamente, mas desta vez acompanhado da esposa e de uma outra colega advogada, proprietária do veículo que ficou no estacionamento do aeroporto.

“Nesse dia, chegamos na madrugada, e, mais uma vez, quando estávamos chegando, no carro, um outro rapaz se aproximou de nós, para nos abordar. Naquele momento, como eu estava com duas mulheres e era madrugada, eu gritei com ele para que se afastasse, porque não se aborda ninguém naquele horário, principalmente duas mulheres, então, ele foi embora, mas aquilo foi um risco porque e se elas estivessem sozinhas? O que ele poderia ter feito? Não tem nenhum tipo de policiamento ali”, ressaltou.

Ainda conforme o que foi narrado, ao questionar o funcionário do estacionamento sobre a presença daquelas pessoas ali, o advogado foi informado que aquele local era público e, por isso, não poderia proibir ninguém de entrar ali. “Eu discordo! Público é aquele serviço que é de graça e o aeroporto é um serviço pago, quem entra ali para pegar um voo está pagando e não há nenhum tipo de segurança”.

Preocupado com o que pode acontecer com as pessoas que transitam por ali, o advogado questionou a segurança da área e salientou que é necessário que alguém tome providências.

“O aeroporto virou ponto de encontro de pessoas desocupadas, pedintes, usuários de drogas e isso coloca em risco a vida das pessoas de bem que precisam passar por ali, que ficam expostas ao risco de assalto, assédio ou até mesmo um assassinato. Por exemplo, eu estava com pressa e não dei dinheiro ao rapaz que me pediu e quando voltei, meu pneu estava furado, mas talvez, se eu tivesse ficado ali, poderia ter acontecido algo pior”, alertou.

Diante dos fatos, o homem que foi importunado duas vezes no mesmo local cobrou um posicionamento do poder público e da Infraero, empresa responsável pelo aeroporto de Campo Grande. “Moradores de ruas sempre teve”, disse uma funcionária do estacionamento ao jornal O Estado.

Histórico de roubo

Em dezembro de 2022, uma caminhonete Toyota Hilux, da cor preta, foi furtada de dentro do estacionamento, que era administrado pela GJ Estacionamento, no aeroporto. A proprietária da caminhonete relatou que deixou o carro no estacionamento por volta das 0h23, do dia 7 de dezembro, e seguiu para sua viagem.

Contudo, ao retornar a Campo Grande, às 7h30 do dia 10, ela foi surpreendida, quando não encontrou seu carro onde havia deixado. A vítima entrou em contato com a empresa responsável pelo estacionamento e foi informada que o veículo saiu do local uma hora após ter sido deixado por ela. No carro, havia ainda outros pertences e dinheiro.

Em dezembro, ocorreram outros dois furtos de veículos no aeroporto internacional de Campo Grande, em menos de dois dias.

Segurança é responsabilidade da empresa

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o estacionamento trata-se de uma área privada, portanto, cabe à empresa realizar a segurança do local. Entretanto, a 5ª Companhia de Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo preventivo naquela região.

“Em caso de cometimento de crime em flagrante, a vítima pode acionar a PM, pelo 190”, ressaltou.

O tenente-coronel Felipe, da 5ª Companhia de Polícia Militar, afirmou que o entorno do aeroporto não é uma região que chame a atenção, pelo volume de ocorrências.

“A diretoria, bem como o chefe da equipe de segurança do aeroporto possuem nosso contato, mas não fomos procurados a esse respeito”, esclareceu.

O policial falou da importância de registrar um boletim de ocorrência. Tanto a GJ Park Estacionamento quanto a Infraero não responderam aos questionamentos, até o fechamento desta matéria.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

