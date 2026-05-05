Professores de Corumbá paralisam atividades e cobram valorização salarial e avanço na carreira

Profissionais da Rede Municipal de Ensino de Corumbá realizaram uma paralisação nesta terça-feira (5) em protesto por melhorias salariais e mudanças na progressão funcional. Desde o início da manhã, servidores se concentraram em frente ao Paço Municipal, no bairro Dom Bosco, reivindicando medidas como o enquadramento na carreira e o fim do interstício, período mínimo exigido para avanço entre níveis e classes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, 20 escolas suspenderam totalmente as atividades, enquanto outras 10 funcionaram parcialmente. Apenas uma unidade da rede não aderiu ao movimento, organizado pelo Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Corumbá, que lidera as negociações em nome da categoria.

Entre os principais pontos da pauta está o enquadramento funcional, que prevê o reposicionamento de professores e técnicos em novas faixas salariais dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, levando em consideração critérios como formação acadêmica e tempo de serviço. Os trabalhadores também defendem o enquadramento sem interstício, o que permitiria a progressão imediata após o cumprimento dos requisitos, sem necessidade de aguardar prazos adicionais.

A categoria afirma que as medidas são essenciais para garantir valorização profissional e corrigir distorções na carreira. O movimento impactou diretamente o funcionamento da rede municipal, afetando milhares de alunos que ficaram sem aulas ou tiveram atividades reduzidas ao longo do dia.

Segundo informações do gabinete do prefeito, uma reunião com representantes do sindicato está prevista para esta terça-feira, às 18h, com o objetivo de discutir as reivindicações e buscar uma solução para o impasse entre a administração municipal e os trabalhadores da educação.

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