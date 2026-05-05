PL dos Minerais Críticos pode fortalecer posição de Lula em encontro com Trump, diz autor

A possível aprovação do projeto que regulamenta a exploração de minerais críticos no Brasil pode ampliar o poder de negociação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agendas internacionais. A avaliação é do deputado federal Zé Silva (União-MG), autor da proposta, que vê no texto uma “carta na manga” para o encontro com Donald Trump, previsto para esta quinta-feira (7).

O projeto, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, deve ser analisado pelo Congresso entre terça e quarta-feira. Segundo o parlamentar, a iniciativa cria um marco nacional unificado para a exploração desses recursos, evitando negociações fragmentadas entre estados brasileiros e o governo dos Estados Unidos — cenário que, de acordo com ele, ocorreu durante o período conhecido como “Tarifaço”.

Em entrevista ao SBT News, Zé Silva afirmou que o Brasil precisa estar preparado para disputar espaço no mercado global de minerais estratégicos, considerados essenciais para setores como tecnologia e energia. “Lula precisa ter o ‘zap’ desse jogo internacional em mãos para defender o Brasil e garantir vantagens competitivas no comércio com os Estados Unidos”, declarou.

O texto prevê a criação de um conselho responsável por atualizar, a cada quatro anos, a lista de minerais considerados críticos e estratégicos, conforme a demanda global. A proposta busca dar flexibilidade à política, permitindo a inclusão de novos recursos conforme mudanças no cenário internacional, priorizando aqueles com maior escassez e relevância econômica.

O relatório final, apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), também inclui mecanismos de incentivo ao setor, como um programa de isenção fiscal com créditos de até 20% sobre investimentos e um fundo garantidor com capacidade de até R$ 5 bilhões. A expectativa é que as medidas estimulem a cadeia produtiva mineral no país e ampliem a competitividade brasileira no mercado global.

Cominformações do SBT News

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