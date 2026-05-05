Banco de Leite Humano do Humap-UFMS evidencia protagonismo em evento nacional e valoriza trajetória histórica em MS

Atuação no ENAM e ENACS reforça papel do hospital como referência estadual e destaca contribuição de profissionais na construção da rede de cuidado materno-infantil

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/HU Brasil) teve participação de destaque no XVII Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) e no VII Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS), realizados entre os dias 26 e 30 de abril de 2026, em Campo Grande (MS). Representado pelo Banco de Leite Humano (BLH), que também atua como Centro de Referência Estadual (CREBLH/MS), o hospital reforçou seu protagonismo na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

Com o tema “Amamentação e Alimentação Complementar Saudável: o desafio da atuação intersetorial, inclusiva e sustentável”, o evento reuniu especialistas, gestores e profissionais de todo o país, consolidando-se como um espaço estratégico para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil.

A programação contou com a participação ativa da equipe do Humap-UFMS desde o pré-encontro, com a nutricionista Fabiana Santos Araújo, que atuou como facilitadora de oficina voltada à prática de preparo de alimentos regionais para a introdução alimentar de crianças. A atividade integrou cultura alimentar, nutrição e cuidado na infância.

Outro momento de destaque foi o estande temático apresentado pelo BLH/Humap, que proporcionou uma imersão na trajetória da Rede Sul-Mato-Grossense de Bancos de Leite Humano ao longo de seus 30 anos de atuação. A iniciativa evidenciou os avanços, desafios e o impacto direto da rede no estado, cuja história teve início com a implantação do primeiro banco de leite humano no próprio Humap-UFMS.

Durante a programação científica, a médica Dra. Elisabete Kamiya, do Humap-UFMS, participou da mesa-redonda “Sustentabilidade da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano em Quatro Décadas de Construção”.

Na ocasião, recebeu uma homenagem da Rede de Bancos de Leite Humano de Mato Grosso do Sul, coordenada pela enfermeira Edilene Villalba dos Santos, em reconhecimento à sua trajetória como fundadora do primeiro BLH do estado e pela dedicação à coordenação da rede ao longo de três décadas.

A homenagem contou ainda com a participação de representantes nacionais e internacionais da área, reforçando a relevância de sua contribuição.

Encerrando a programação, o Humap-UFMS recebeu a visita da fonoaudióloga Claudia Gondim (IBFAN/Brasil), que conduziu uma roda de conversa com a equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) sobre práticas de apoio ao aleitamento materno de recém-nascidos prematuros.

O encontro promoveu troca de experiências e discussão de práticas baseadas em evidências, fortalecendo o cuidado neonatal no ambiente hospitalar.

Para a superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, a participação no evento evidencia o compromisso institucional com a qualificação da assistência e o fortalecimento das redes de cuidado.

“O protagonismo do nosso Banco de Leite Humano em um evento dessa magnitude mostra a força do trabalho desenvolvido no Humap-UFMS e o impacto direto na vida de mães e bebês. Valorizar essa trajetória é reconhecer uma construção coletiva que faz diferença na saúde pública”, destacou.

A atuação do CREBLH/MS no ENAM e ENACS reafirma o papel estratégico do Humap-UFMS como referência estadual e nacional na área, contribuindo para a sustentabilidade, inovação e equidade na atenção materno-infantil.

Sobre a Rede HU Brasil

O Humap-UFMS faz parte da Rede HU Brasil desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Rede foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

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