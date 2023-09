Piloto que pousou com avião com cocaína avaliada em R$ 15 milhões é preso na Capital

Na quinta-feira (14), agentes da Polícia Federal (PF), prenderam em Campo Grande, o piloto de avião que realizou um pouso forçado com 500 quilos de cocaína em meio a plantação de soja no distrito de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), no dia 18 de janeiro.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Federal. De acordo com a PF, o piloto na época prestava serviços para quadrilhas envolvidas com o tráfico internacional de cocaína.

O avião foi detectado pelo Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle Aéreo),pela região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Após ser visto pelos radares, equipes da Força Aérea Brasileira (FAB), com dois caças A-29 Super Tucanos, acompanharam a aeronave. Em conversas com o piloto, foi descoberto que não possuía plano de voo e, assim, foi dada voz de pouso ao piloto.

Conforme informações da Polícia Federal, o piloto o seu comparsa realizou um pouso forçado em uma plantação de soja, na área rural de Caporanga, localizado no distrito de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). De acordo com a polícia, os 528 quilos de cocaína, foram avaliados em R$ 15 milhões.

Testemunhas relataram aos policiais, que depararam com duas pessoas, fugindo pelo matagal, após o pouso forçado na plantação.

