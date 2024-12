Confira as vias interditadas durante o Dourados Brilha

Neste mês de dezembro, algumas vias ficaram interitadas na cidade de Dourados. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as ruas que serão interditadas na cidade até dia 23 de dezembro devido ao Dourados Brilha.

As interdições foram realizadas devido a montagem e funcionamento da praça de alimentação, uma das principais atrações do evento.

As vias afetadas são:

Avenida Presidente Vargas (entre a Avenida Marcelino Pires e a Rua Joaquim Teixeira Alves, sentido sul-norte).

(entre a Avenida Marcelino Pires e a Rua Joaquim Teixeira Alves, sentido sul-norte). Rua Joaquim Teixeira Alves (entre a Rua Nelson de Araújo e a Avenida Presidente Vargas, sentido leste-oeste).

As interdições ocorrerão até o término do evento, no dia 23 de dezembro. Durante este período, a Agetran orienta os motoristas a utilizarem o aplicativo Waze, que fornecerá as melhores rotas alternativas para desviar das áreas interditadas e minimizar o impacto no trânsito.

A Prefeitura e a Agetran também informam que pedem a colaboração de todos para garantir a segurança no trânsito e o sucesso do evento.