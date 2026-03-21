Procon reúne distribuidoras para avaliar situação dos combustíveis em MS

O Procon Mato Grosso do Sul realizou, na quinta-feira (19), reunião com a participação de oito distribuidoras e transportadoras de combustíveis que atuam no Estado. Foram debatidas a composição e a majoração do preço dos combustíveis, além dos efeitos do conflito no Oriente Médio no segmento.

Estiveram representadas as empresas Cenze, Ciapetro, Ipiranga, Royal Fic, Simarelli, Small, Taurus e Vibra Energia. Em comum, houve relatos sobre o aumento nos custos de frete marítimo e rodoviário, além da restrição da oferta de combustíveis diante do aumento da demanda.

As empresas posicionaram que, diante da crise e da instabilidade no fornecimento das refinarias, têm aumentado as importações dos produtos, o que impacta diretamente no preço final pago pelos consumidores. Há, ainda, preocupações com o custo de reposição dos estoques, a fim de garantir o abastecimento.

Conforme o secretário-executivo do Procon Mato Grosso do Sul, Antonio José Angelo Motti, o entendimento das especificidades do segmento permitirá adequar processos internos, como o de fiscalização. Notificações recomendatórias também serão enviadas às empresas, em modelo similar ao adotado com postos de combustíveis. “Precisamos atuar com justiça, em nome da defesa do consumidor e para preservar a verdade”, destaca Motti.

O diretor-executivo do Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazaroto, destaca que a oscilação diária do preço internacional do petróleo tem reflexos “praticamente imediatos” nos postos. Assim, o diálogo intermediado pelo Procon possibilita compreender melhor esse cenário para orientar a população com transparência e responsabilidade.

Também participaram da reunião a procuradora do Estado e chefe da Coordenadoria Jurídica da PGE no Procon, Carla Cardoso Nunes da Cunha, o diretor do Procon Chapadão do Sul e presidente do Cogemodc-MS (Colegiado de Gestores Municipais de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor de MS), Walder de Freitas, assim como gestores das áreas de superintendência, atendimento, fiscalização, orientação, pesquisa e gestão de processos do Procon Mato Grosso do Sul.