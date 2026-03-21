Homem é feito de refém dentro de casa e tem pescoço cortado por ladrões na Capital

Um homem, de 36 anos, foi vítima de roubo e teve o pescoço cortado com uma faca após criminosos entrarem em sua casa. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (21), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima, de 60 anos, chegou com o homem na base da Polícia Militar, no Nova Lima, e informou que o rapaz estava na casa onde mora, quando dois homens encapuzados bateram à porta pedindo para entrar.

Já dentro do imóvel, os suspeitos amarraram as pernas da vítima com um cadarço e colocaram um capuz em sua cabeça. Em seguida, passaram a exigir senhas bancárias. Como ele não passou, foi agredido com chutes e golpes de faca no pescoço.

Após as agressões, acabou informando a senha. Um dos criminosos saiu levando o celular e a carteira com documentos e cartões. O outro permaneceu no local fazendo ameaças de morte, mas também fugiu logo em seguida.

O rapaz foi amarrado e socorrido por um vizinho, que o desamarrou e acionou a mãe para pedir ajuda.

Diante da gravidade dos ferimentos, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

A vítima afirmou que não conhece os autores nem sabe a motivação do crime.

A Polícia Civil esteve no imóvel e registrou o caso como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e pelo concurso de pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.