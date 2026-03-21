Polícia Civil realiza operação e recupera celulares furtados na Capital

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, realizou a Operação ‘IMEI Seguro’, ação voltada ao combate aos crimes de furto e receptação de aparelhos celulares.

Durante a operação, foram identificadas as localizações de quatro aparelhos celulares furtados nos últimos meses, em bairros da região do Segredo. Como resultado das diligências, dois desses aparelhos foram recuperados e serão restituídos aos seus legítimos proprietários.

A Operação IMEI Seguro é a primeira de uma série de ações que serão realizadas mensalmente, com o objetivo de intensificar a recuperação de aparelhos subtraídos e desestimular a prática de receptação, contribuindo diretamente para a redução desse tipo de crime.

A Polícia Civil também orienta a população a adotar medidas preventivas no momento da compra de aparelhos celulares, dando preferência à aquisição em lojas regularizadas. Nos casos de compra de aparelhos de segunda mão, é fundamental verificar a procedência do produto e exigir a nota fiscal, a fim de evitar a aquisição de itens de origem ilícita.