Procon realizará ação em shopping em comemoração Dia do Consumidor em Campo Grande

Nesta semana, o Procon de Mato Grosso do Sul irá promover debate e ação em shopping para comemorar o Dia do Consumidor, em Campo Grande.

O debate acontece na sexta-feira (14), no auditório da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e abordará a questão de gênero nas relações de consumo. Para fazer as inscrições e consultar a programação, basta acessar o link em: https://tinyurl.com/ynebwfsk.

Já no sábado (15), acontecerá vários atendimentos e orientação aos consumidores das 8h às 16h, no Pátio Central Shopping localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1380, no Centro de Campo Grande.

As equipes do Procon vão reforçar os principais direitos e deveres, além de promover os serviços digitais ofertados pela instituição no site e aplicativo MS Digital.

A data celebrada em 15 de março, visa reforçar a importância da defesa dos direitos dos consumidores e que fornecedores assegurem a qualidade, transparência e segurança nas relações de consumo.

