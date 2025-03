Piloto morre em queda de avião agrícola em Nova Andradina

Aeronave caiu em plantação de cana enquanto fazia pulverização; investigação vai apurar causas do acidente

Um piloto morreu na manhã desta terça-feira (11) após a queda de um avião agrícola em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Paulo Roberto Crispim, de 40 anos.

O acidente ocorreu por volta das 9h, em uma estrada rural que dá acesso a uma usina, nas proximidades do aterro sanitário do município. A aeronave caiu em uma plantação de cana-de-açúcar e ficou completamente destruída.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram o piloto já sem vida dentro do avião. O local pertence a uma empresa do setor energético e está situado a cerca de 12 quilômetros da área urbana de Nova Andradina.

A aeronave era de pequeno porte,com capacidade para apenas uma pessoa, e pertencia a uma empresa terceirizada com sede em Chapadão do Sul. No momento do acidente,o piloto realizava a pulverização agrícola quando a queda aconteceu.

As causas do acidente ainda serão investugadas. A delegada Claudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), informou que uma equipe foi enviada ao local para apurar o caso.

