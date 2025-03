Servidor da Saúde é indiciado por furtar e vender celulares da SESAU em Campo Grande

Aparelhos doados pela Receita Federal sumiram do estoque da Secretaria Municipal de Saúde; parte foi recuperada com compradores que não sabiam da origem irregular

Uma investigação apontou que um servidor da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande furtou e vendeu celulares que deveriam ser usados por equipes de saúde do município. Os aparelhos foram doados pela Receita Federal, mas desapareceram sem registro do estoque.

Dos 48 celulares subtraídos, 26 foram localizados com pessoas que os compraram sem saber que eram fruto de furto. Eles foram vendidos no mercado com carregador e embalagem original, mas sem nota fiscal. Um comerciante revelou ter adquirido a maioria dos aparelhos de um único fornecedor, o servidor de 28 anos, que foi indiciado por peculato.

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) orienta que consumidores tenham cautela ao comprar celulares, verificando se há nota fiscal e consultando o IMEI no site da Anatel. Além disso, alerta empresas que vendem eletrônicos para adotarem medidas de segurança contra golpes, como exigir cadastro prévio de clientes antes da entrega dos produtos.

A investigação segue para tentar recuperar os 22 celulares ainda desaparecidos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram