Procon Municipal deixa endereço na Afonso Pena e passa a atender em novo prédio na região da TV Morena

Mudança leva atendimento para espaço mais amplo no Jardim TV Morena, com promessa de mais conforto e acessibilidade ao público

O Procon Municipal de Campo Grande começou a atender em novo endereço, após deixar o prédio onde funcionava na Avenida Afonso Pena. A unidade agora está instalada no Jardim TV Morena, na Rua Venâncio Borges do Nascimento, em um imóvel localizado atrás da TV Morena.

A mudança transfere o atendimento para uma região diferente da cidade e, segundo o órgão, ocorre com a proposta de melhorar a estrutura oferecida ao público. No novo endereço, o funcionamento segue de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, com os mesmos serviços já prestados anteriormente.

De acordo com o superintendente do Procon, José Costa Neto, a troca de sede busca oferecer melhores condições tanto para os consumidores quanto para os servidores. “Saímos de um prédio antigo para um espaço mais moderno, com mais conforto e acessibilidade. A ideia é garantir um atendimento mais ágil e acolhedor para o consumidor”, afirmou.

No novo local, continuam disponíveis atendimentos para registro de reclamações, orientações ao consumidor, realização de audiências de conciliação e ações de fiscalização no comércio.

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