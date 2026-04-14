Homem é preso por descumprir medidas protetivas e perseguir ex em Campo Grande

Um homem de 26 anos foi preso nesta terça-feira (14), em Campo Grande, por descumprir medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira. A ação foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Segundo a investigação, o suspeito vinha ignorando, de forma recorrente, decisões judiciais que determinavam o afastamento da vítima, uma mulher de 25 anos. O casal manteve relacionamento por cerca de quatro anos e tem um filho de 4 anos.

Conforme apurado, após a retirada da tornozeleira eletrônica, no fim de 2025, o homem passou a rondar a residência da ex-companheira com frequência. Apenas em março deste ano, foram registradas ao menos cinco situações em que ele permaneceu nas proximidades da casa, monitorando a rotina da vítima.

O histórico do caso inclui ainda um episódio ocorrido em julho de 2025, quando o investigado foi visto armado ao abordar a mulher nas proximidades da escola do filho. Além disso, ele estaria escondendo o endereço atual, dificultando o cumprimento de determinações judiciais.

Diante da reincidência e do risco à integridade da vítima, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, a medida tem como objetivo garantir a segurança da vítima e assegurar o cumprimento das decisões judiciais.