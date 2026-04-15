Três pessoas são presas durante ‘Operação Leges Mortis’ em Três Lagoas

No início da manhã desta quarta-feira (15), foi deflagrada na cidade de Três Lagoas, a Operação Leges Mortis, a qual resultou na prisão de três pessoas investigadas por crimes graves contra a vida. A ação teve como foco exclusivo a repressão a crimes contra a vida, registrados nos últimos meses em Três Lagoas, todos alvo de investigações conduzidas pelo SIG e pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

A operação foi coordenada pelo SIG com apoio da DAM de Três Lagoas, e contou com a atuação integrada de equipes de todas as delegacias da Polícia Civil dos municípios de Três Lagoas, de Selvíria, além do apoio da Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. Ao todo, cerca de 30 policiais participaram da ação conjunta.

As ordens judiciais cumpridas são decorrentes de investigações que tramitam no âmbito do SIG e da DAM, totalizando sete mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, expedidos pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e da Execução Penal, após manifestação favorável do Ministério Público.

As investigações conduzidas pela DAM dizem respeito a dois casos de tentativa de feminicídio, sendo que os dois indivíduos foram presos em Três Lagoas.

Já as outras três investigações, conduzidas pelo SIG, apuram dois homicídios consumados e uma tentativa de homicídio.

No curso dessas diligências, um suspeito foi localizado e preso na região do bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

Durante o cumprimento dos mandados, diversos aparelhos de telefonia celular foram apreendidos.

Os dispositivos serão submetidos à análise técnica pelas equipes do SIG, com o objetivo de identificar elementos probatórios que possam comprovar o envolvimento dos investigados nos crimes apurados.